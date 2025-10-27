OnePlus 15: DroidApp aan de slag met de camera in Praag

De OnePlus 15 komt binnenkort officieel naar Europa. DroidApp mocht alvast voor je aan de slag met de camera van het toestel. De camera, waarbij afscheid genomen wordt van Hasselblad. Hoe zien de foto’s eruit van de nieuwe OnePlus-telefoon?

OnePlus 15 camera getest

Officieel is de OnePlus 15 nog niet aangekondigd. Het merk heeft echter wel de nodige details al gedeeld via het Chinese platform Weibo en via andere kanalen. Wat betreft de camera kwam vorige week de informatie naar buiten. Daarin werd bekend dat de OnePlus 15 drie camera’s aan de achterkant krijgt. Verder is al eerder bekend geworden dat de OnePlus een 7300 mAh accu krijgt, net als de nieuwe Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipset. Ook kiest OnePlus voor een eigen beeldverwerkingssysteem, waardoor het afstapt van Hasselblad. Een ander interessant detail is dat OnePlus kiest voor een ander ontwerp.

In de afgelopen week mocht DroidApp afreizen naar de Tsjechische hoofdstad Praag. We mochten daar alvast aan de slag met de camera van de OnePlus. We kunnen je blij maken met de foto’s die we met de OnePlus 15 hebben gemaakt. Het gaat om een eerste kennismaking in het toch wel regenachtige Praag.

Foto’s die we met de OnePlus 15 hebben gemaakt, kun je hieronder bekijken. Wil je meer foto’s zien? Bekijk dan hier het fotoalbum.

Wat vind jij van de foto’s die de OnePlus 15 maakt?