OnePlus 15 te zien in video: krijgt gigantische batterij

Een gigantische batterijcapaciteit staat klaar voor de OnePlus 15. De informatie hierover wordt gedeeld door het bedrijf zelf. De nieuwe high-end smartphone is ook te zien in een nieuwe video.

OnePlus 15 in beeld

De nieuwe OnePlus 15 verwachten we in de komende weken, en over de telefoon is het nodige aan nieuws al geschreven. Zo kiest OnePlus voor het eerst voor een nieuwe manier van beeldverwerking, waardoor de foto’s nog beter moeten zijn. Ook is eerder het design van de smartphone al onthuld, en zal de OnePlus 15 direct over Android 16 beschikken. Dit samen met het vorige week aangekondigde OxygenOS 16, de nieuwe skin van het merk.

In het geruchtencircuit is nu een video opgedoken waarin de OnePlus 15 te zien is. In de video zien we de telefoon in de Absolute Black kleur, welke een matte finish heeft. Deze moet resistent zijn tegen krassen, en dat is ook te zien in de video. Eerder liet het merk al weten dat de smartphone voorzien wordt van Micro-Arc Oxidation, een coating die dus de telefoon nog beter zal beschermen.

Er is ook informatie over de batterijcapaciteit. Volgens een beeld dat de fabrikant heeft gedeeld, zal de telefoon een 7300 mAh batterij meekrijgen. Het toestel kan met 50W draadloos opgeladen worden, maar nog krachtiger met bedraad laden. Dit moet uitkomen op 120W.

Opvallend is verder dat het ontwerp erg overeenkomt met dat van de vorige week aangekondigde Oppo Find X9. Deze telefoons zullen ook een wereldwijd debuut krijgen. Oppo en OnePlus behoren tot hetzelfde moederbedrijf.