‘OnePlus 15 is vanaf 13 november in Europa te koop’

Volgens nieuwe geruchten is OnePlus van plan om de nieuwe OnePlus 15 vanaf halverwege november in de winkels te leggen. Dit zou wereldwijd gebeuren, en dus betekenen dat de smartphone dan ook al in Nederland aanwezig moet zijn. Meerdere details over de nieuwe high-end smartphone zijn al opgedoken.

OnePlus 15 vanaf halverwege november te koop

Als de informatie uit het geruchtencircuit klopt, dan brengt OnePlus haar nieuwe ’15’ halverwege november wereldwijd uit. Eerder werd al helder dat OnePlus haar high-end smartphone nog deze maand haar nieuwe toestel voor de Chinese markt aan wil kondigen. Dat is niet heel anders dan voorgaande jaren; de fabrikant presenteert haar smartphone namelijk altijd eerst voor thuisland China, en een paar maanden later voor de wereldwijde markt. Dit jaar zou OnePlus mogelijk kiezen voor een andere strategie.

Volgens nieuwe informatie is de aankondiging in China op 13 oktober. Een maand later, op 13 november, ligt de smartphone vervolgens in de winkels. Maar die release zou niet alleen voor China gelden, maar wereldwijd aan de orde zijn. Dat zou dan weer betekenen dat het toestel ook in Nederland en België op 13 november in de schappen ligt. Daarmee is er al een opvolger voor de OnePlus 13 in tien maanden tijd. Het nieuwe ontwerp van de OnePlus 15 werd van de week al gedeeld door het merk. Er werd gesproken over een nieuwe speciale coating.

De OnePlus 15 zal één van de eerste smartphones zijn met de Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipset; een processor die we tot nu toe alleen bij de Xiaomi 17-serie zagen. Die smartphonereeks is nog niet voor Europa aangekondigd. Verder wordt gesproken over een 6,78 inch OLED-scherm dat een verversingssnelheid biedt tot 165Hz. Dit zou overigens geen scherm zijn dat doorloopt aan de zijkant, maar plat. Er zouden drie camera’s aanwezig zijn; een standaard-, groothoek- en telelens met 50 megapixel. OnePlus heeft eerder al bekend gemaakt dat het gebruikmaakt van een eigen camerasysteem, waardoor het niet meer samenwerkt met Hasselblad. Wel zou de telelens een kleinere sensor zijn dan eerder, waar juist veel merken kiezen voor een grotere sensor.

Waar we mogelijk ook grote veranderingen kunnen verwachten, is de batterijcapaciteit. Kwam die bij de OnePlus 13 al uit op 6000 mAh, moet dat bij de OnePlus 15 een 7300 mAh batterij zijn; een gigantische capaciteit. Het opladen zou middels 120W gaan, terwijl je het toestel ook met 50W snel draadloos kan laden.

Alle details verwachten we in de komende weken. DroidApp zal je hiervan op de hoogte houden. Voor nu vind je de OnePlus 13 al voor onder de 800 euro. Wat we van het huidige vlaggenschip vinden, vertellen we je in de OnePlus 13 review. De actuele prijzen vind je via onderstaande button, op de toestelpagina.