    Komoot rolt grote update uit met nieuw design voor app

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Een nieuwe update voor Komoot staat klaar. Met deze grote update krijgen gebruikers een nieuw ontwerp te zien voor de app, samen met enkele andere verbeteringen. Met Komoot heb je toegang tot meer dan 7 miljoen routes om te wandelen, fietsen en te hardlopen.

    Komoot krijgt grote update

    Open je de Google Play Store dan vind je daar vanaf nu de update voor de Komoot app. De ontwikkelaars hebben gewerkt aan een compleet vernieuwd ontwerp voor de applicatie. Niet alleen qua ontwerp zien we wijzigingen, maar ook qua bediening zien we enkele verbeteringen. Komoot geeft je toegang tot meer dan 7 miljoen routes. Deze kun je gebruiken voor wandelingen, maar ook fietsroutes en hardlopen. Daarnaast is het ook mogelijk om zelf routes te maken.

    Links: oud – Rechts: nieuw

    Na de update zie je een strakke applicatie met vernieuwde kleuren, lettertype, pictogrammen en illustraties. Elke highlight categorie krijgt unieke pictogrammen. Profielen worden opgesplitst in ‘Over’ en ‘Tijdlijn’. Onder eerstgenoemde vind je de biografie, kaarten en statistieken, terwijl je onder je tijdlijn, de activiteiten terug kunt vinden.

    Komoot belooft verder een eenvoudigere kaartnavigatie, waarmee je direct met één tik terug kunt gaan. Tevens zijn er sportspecifieke statistieken en is er een slimmere bediening. Onderstaande video heeft Komoot gedeeld, waarin de nieuwe versie wordt getoond.

    komoot - wandelen en fietsen
    komoot - wandelen en fietsen
    Download QR-Code
    komoot - wandelen en fietsen
    Ontwikkelaar: komoot GmbH
    Prijs: Gratis

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

