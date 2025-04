Populaire app Komoot overgenomen: handige functies achter betaalmuur

Navigatie-app Komoot is overgenomen door een Italiaans bedrijf. Door deze overname is gelijk de bezem door de app gehaald en verdwijnen verschillende functies achter een betaalmuur. De app is populair onder wielrenners en wandelaars.

Komoot is overgenomen

Het populaire Komoot is overgenomen door het Italiaanse Bending Spoons, het bedrijf dat eerder ook al diensten als Evernote, WeTransfer en andere diensten heeft overgenomen. Komoot is ontzettend populair onder wielrenners, wandelaars en fietsers. Met de routes en de community wordt het makkelijk gemaakt om mooie ritten te plannen. We schreven er eerder al over in de Komoot review op DroidApp.

Na 17 jaar slaat Komoot-CEO Markus Hallermann een andere weg in en is het nu dus overgenomen. Volgens het bedrijf telt Komoot nu 45 miljoen gebruikers, voornamelijk in Europa. Nu is Bending Spoons dus met de app er vandoor gegaan.

Achter de betaalmuur

Gebruikers zijn niet heel blij met de overname, zo blijkt uit een rondgang van DroidApp onder de eerste reacties. Opvallend is dat er direct functies achter de betaalmuur zijn gestopt. Er is een nieuwe betaalversie geïntroduceerd. Nieuwe gebruikers hebben dit abonnement nodig om routes te synchroniseren naar apparaten van Garmin, Wahoo en Hammerhead. Voor bestaande gebruikers is de functionaliteit nog beschikbaar, maar het is niet bekend voor hoe lang dit nog gratis blijft. Dit abonnement kost 5,00 euro per maand.

Daarnaast zijn er zorgen over het personeel. Bending Spoons heeft de ’traditie’ om bij een overname een hoop personeel te ontslaan. Dit terwijl bij Komoot een groot deel van de huidige medewerkers deel uitmaken van de doelgroep van de dienst.