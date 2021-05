Komoot krijgt update en voegt ‘Live Tracking’ toe

Er wordt een update uitgerold voor Komoot. De applicatie die een must is voor menig fietser of wandelaar, wordt uitgebreid met Live Tracking. Middels deze functie is het mogelijk om live je route en gegevens te delen met anderen. Het is niet alleen handig, het moet ook een veiliger gevoel geven.

Komoot Live Tracking

Door de ontwikkelaars van Komoot wordt gefaseerd een nieuwe update uitgerold. Het gaat om een update die een belangrijke nieuwe feature toevoegt. We hebben deze onwijs fijne app eerder besproken in de Komoot review. Het is vanaf nu mogelijk om tijdens het gebruik van Komoot de Live Tracking te gebruiken. Hierbij deel je je voortgang en locatie direct met anderen. Voor de gemoedsrust worden ook nog andere extra details gedeeld, zoals je route, resterende batterijduur en verwachte aankomsttijd.

Samen met de nieuwe functie vindt er ook een kleine verschuiving plaats in de interface van de toepassing. De mogelijkheid om tussen de kaartweergave te wisselen is verplaatst van de benedenbalk naar de opties aan de rechterkant. Onderin rechts vinden we nu de optie voor de live tracking. Overigens is Live Tracking wel een functie die toebehoort aan de betaalde versie, Komoot Premium.

Komoot rolt de nieuwe functie gefaseerd uit, waardoor het even kan duren totdat deze voor iedereen beschikbaar is.