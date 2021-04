GPX Viewer: ideale app toont je KML, KMZ en andere route-bestanden

Nadat ik in Google My Maps mijn vakantieroute had gepland met meerdere kaarten, was er geen mogelijkheid deze te combineren. Met de app GPX Viewer kun je meerdere KML, KMZ en andere bestanden combineren en openen. Een ideale app voor als je wandelingen of routes wilt gaan rijden die je hebt gemaakt.

GPX Viewer app

Voor de vakantie wil ik een zelfgekozen autoroute rijden. Deze heb ik al gemaakt met hulp van Google My Maps waarbij je maximaal 10 trajecten in één kaart kunt zetten. Helaas is er geen mogelijkheid om de kaarten met trajecten vervolgens samen te voegen. Na een lange zoektocht kwam ik uit bij de app GPX Viewer die een deel van dit probleem oplost. Nadat ik via de website van Google My Maps (dus niet de My Maps app) de bestanden als KML had geëxporteerd, kan je aan de slag met deze app.

Routes bekijken

GPX Viewer laadt de kaarten die opgeslagen zijn op het interne geheugen van de telefoon of tablet. Je kunt hierbij uiteraard wel aangeven welke je wel en niet in wilt laden. Na het inladen van de KML, KMZ, GPX of LOC bestanden wordt elk traject aangeduid met een eigen kleur. Van ieder traject kun je ook de totale afstand zien en eventuele beschrijvingen die je hebt ingevuld bij de gemaakte kaarten. Ook zie je het aantal kilometer van de afstand en hoeveel punten het traject telt.

Kaarten

Er zijn tal van mogelijkheden in de app te vinden van GPX Viewer. Zo is er de mogelijkheid om in plaats van de Google Maps kaart te kiezen voor een map van MapBox, HERE of anderen. Hiervoor moet je circa 60 eurocent betalen. Je kunt ook een extra laag toevoegen waarbij je verschillende lagen van OpenWeatherMap kunt gebruiken. Denk aan de temperatuur, windsnelheid, neerslag of de wolken. Je kunt ook een schermafbeelding van de geopende weergave maken en vervolgens delen.

Een optie die ik wel mis is de mogelijkheid om de meerdere KML-bestanden te exporteren naar één KML-bestand zodat ik die weer kan gebruiken. Echter wordt dit jaar wel een pro-versie verwacht, waarbij de indruk wordt gewekt dat het met de betaalde versie wel mogelijk wordt. Andere functies die hierin zouden moeten zitten zijn cloud-synchronisatie, weersvoorspellingen en offline kaarten.

Qua instellingen heeft de app verder wel veel te bieden. Zo is het thema aan te passen, kun je de acties van de knoppen aanpassen, bepaalde functies verbergen of juist tonen. Verder kun je voor het inladen van bestanden gebruik maken van de standaard file-manager of de Android-bestandsbeheerder kiezen. Ook kun je in de GPX Viewer app gebruik maken van de GPS-locatie zodat je je route kunt volgen en zie je hoogteverschillen van bijvoorbeeld je fietsroute als deze zijn opgeslagen.

Downloaden

Een erg handige applicatie voor degenen die een eigen route willen volgen op vakantie. Je kunt de GPX Viewer app gratis downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button. Er zijn geen advertenties of banners in de app aanwezig.

Als eerst gepubliceerd: mei 2017, geüpdatet april 2021