AllTrails: fijne app voor wandelaars vol mogelijkheden (review)

Trek je er graag op uit met je wandelschoenen aan, dan kan de app van AllTrails uitkomst bieden. De applicatie bundelt vele nuttige informatie, routes en kaarten voor de enthousiaste wandelaar. Onlangs werd het Peak-abonnement toegevoegd. Wij testen de app.

AllTrails

Wil je een mooie wandeling maken, dan zijn er verschillende applicaties die je hiervoor kunt gebruiken. Op de redactie zijn we liefhebber van Komoot, een geduchte concurrent voor AllTrails. Die laatstgenoemde hebben we tijdens een vakantie in Zweden ook eens getest. Wat kun je met deze wandel-app?

Waar Komoot gericht is op meerdere sporten, zoals ook fietsen, wielrennen, mountainbiken en dus wandelen, is AllTrails echt bedoeld voor degenen die willen wandelen. Althans, dat is wat we dachten. Echter is ook AllTrails in staat om je te helpen met fietsroutes, of met bijvoorbeeld paardrijden, vissen of gewoon dus wandelen of hardlopen.

Wandelen

Wij testen de AllTrails app nu specifiek voor wandelroutes, zoals bijvoorbeeld in Skuleskogen, een schitterend park in Zweden. Net als bij Komoot wordt er gebruik gemaakt van een community, die helpt met het kiezen van mooie routes. Er zijn meer dan 450.000 routes over de hele wereld, gefilterd op locatie, interesse of moeilijkheidsgraad. Je ziet op het startscherm van de app bijvoorbeeld routes met uitzicht, meren, parken, met wilde bloemen, verborgen pareltjes en meer filters.

Bij elke route krijg je meer informatie in steekwoorden, zodat je kunt zien of deze wat voor je is. De route wordt ingetekend in de kaart, maar je kunt deze ook aanpassen naar eigen wens. Hierbij is het even spelen met hoe dit werkt, maar het werkt eigenlijk best wel prettig. Ook krijg je informatie over de verwachte tijdsduur, de afstand en een tekst erbij. Bij veel routes vind je ook reviews over de route van andere wandelaars. Van een route kun je ook de preview bekijken, zodat je nog beter een beeld krijgt van wat je kunt verwachten. Hiermee werkt het veel uitgebreider dan Komoot.

Ook je eigen gelopen routes kunnen gesynchroniseerd worden met bijvoorbeeld Garmin. Je eigen wandelingen kun je in 3D video terugkijken. Het maken van een eigen route gaat erg snel en prettig. Wat minder prettig is, is het overzetten van een route naar je Garmin-apparaat, zoals een horloge. Dit kan nog altijd niet via de app, maar moet via de website. Heel raar en vooral erg irritant.

Kaarten printen (dit gaat via de website) en offline downloaden, het delen van je routeactiviteiten met anderen, tips delen met de community en bijvoorbeeld de weersomstandigheden bekijken; het behoort allemaal tot de mogelijkheden van AllTrails. Echter is niet elke functie zomaar gratis te gebruiken. Zo kun je kiezen voor AllTrails+ en sinds kort AllTrails Peak.

AllTrails Peak

AllTrails Peak kost 80 dollar per jaar en biedt meer op maat gemaakte ervaringen voor in de natuur, zo meldt AllTrails. Alle functies uit Plus zitten hier ook in. Hierbij wordt gebruik gemaakt van AI en het biedt bijvoorbeeld weersvoorspellingen. Met ‘Outdoor Lens’ kan de camera van je smartphone gebruikt worden om meer informatie te krijgen over je omgeving. Denk aan nabijgelegen routes, lokale bezienswaardigheden of plantensoorten. Tevens kun je de Community heatmap gebruiken, die inzicht geeft van drukte op routes. Ook de conditie van paden kan gedeeld worden.

AllTrails biedt zoals gezegd verschillende abonnementen aan. AllTrails+ biedt de offline download-functionaliteit, de 3D routepreviews en het delen van live-activiteiten. Of de prijzen van de abonnementen voor jou het waard zijn, dat zal liggen aan je wensen en eisen.