Spotify geeft je meer invloed op je algoritme: zo werkt het

Herken je dat? Je zit op Spotify, je luistert één keer een nummer, en vervolgens duikt het nummer op verschillende plekken in de muziek-app op. Het algoritme dacht dat je fan was. Maar dat ben je niet, en je wilt er vanaf. Daarvoor introduceert Spotify nu een nieuwe functie.

Invloed op het Spotify algoritme

Spotify geeft je nu meer controle over hoe het algoritme jouw luistergedrag interpreteert. Met de nieuwste update kun je individuele nummers uitsluiten van je smaakprofiel. Dat betekent dat ze niet langer invloed hebben op je aanbevelingen of in je jaarlijkse statistieken terechtkomen.

Deze optie is een verfijning van de bestaande functie ‘Uitsluiten van smaakprofiel’ voor hele afspeellijsten. Voorheen betekende dat dat álle nummers in een uitgesloten afspeellijst werden genegeerd, ook de nummers die je wél graag hoorde. Met de nieuwe update kun je dit nu veel preciezer doen, per nummer.

Aan de slag

Hoe heb je er invloed op? Tik op de drie puntjes naast een nummer of afspeellijst en kies ‘Uitsluiten van je smaakprofiel’. Wil je je keuze terugdraaien, dan kun je dat via hetzelfde menu doen. Zowel eerdere als toekomstige luisterbeurten van het uitgesloten nummer wegen dan niet meer mee in je profiel.

Belangrijk om te weten: het nummer blijft gewoon beschikbaar om af te spelen. De uitsluiting zorgt er alleen voor dat het je persoonlijke aanbevelingen niet verstoort. Wil je een nummer of artiest écht nooit meer horen, dan kun je nog steeds gebruikmaken van ‘Hide this song’ of ‘Don’t play this’.