    dinsdag 28 oktober
    Nieuws

    Android Update Bulletin week 43: deze toestellen kregen updates

    Stefan HageDoor Geen reacties1 minuut leestijd

    In de afgelopen week zijn er weer updates uitgerold. Goed om de balans op te maken. In het Android Update Bulletin van week 43 zetten we op een rij, welke updates er deze week zijn verschenen.

    Android updates in week 43

    Iedere week deelt DroidApp een overzicht met de updates die in de afgelopen week zijn verschenen. Welke toestellen in de afgelopen zeven dagen zijn bijgewerkt, zetten we op een rijtje in het Android Update Bulletin van week 43.

    Motorola Edge 50 neo Android

    Met jouw hulp kunnen we het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk maken. Krijg je een update binnen, dan horen we dat heel graag van je. Stuur een mailtje met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

    Motorola

    Samsung

    Sony

