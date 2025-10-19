Close Menu
    dinsdag 21 oktober
    Android Update Bulletin 2022 header
    Nieuws

    Android Update Bulletin week 42: deze toestellen kregen updates

    Stefan Hage

    Updates zijn er weer genoeg uitgebracht in de afgelopen week. De fabrikanten hebben zowel Android- als tussentijdse software-updates uitgerold. DroidApp zet de updates van week 42 op een rij.

    Android updates in week 42

    In de 42e week van het jaar 2025 zijn er weer updates uitgerold. Iedere zondag geven we op DroidApp je een overzicht met de updates. Met jouw hulp kunnen we het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk maken. Krijg je een update binnen, dan horen we dat heel graag van je. Stuur een mailtje met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

    OnePlus 13 Camera

    Ook was er genoeg nieuws te melden over nieuwe skins. OnePlus presenteerde OxygenOS 16, terwijl Oppo op dezelfde dag haar ColorOS 16 skin tentoonstelde. Tevens stopte Samsung de updates voor de Galaxy A52s, terwijl er minder updates komen voor de S21 FE.

    De onderstaande updates zijn uitgekomen in week 32.

    OnePlus

    • OnePlus 11: beveiligingsupdate oktober met software-update
    • OnePlus 13: update met verschillende verbeteringen

    Samsung

    • Samsung Galaxy Tab S9: Android 16, One UI 8 met september-update
    • Samsung Galaxy Tab S9+: Android 16, One UI 8 met september-update
    • Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: Android 16, One UI 8 met september-update (bedankt, Sander)
