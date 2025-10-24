Sony Xperia 1 VI krijgt update naar Android 16

Wederom wordt een smartphone bijgewerkt met een update naar Android 16. De nieuwe update staat klaar voor de Sony Xperia 1 VI. Deze telefoon werd vorig jaar uitgebracht, en dus geüpdatet naar de nieuwe Android-versie.

Android 16 voor Xperia 1 VI

Steeds meer toestellen worden bijgewerkt met de update naar Android 16. Dat is nu ook het geval voor de vorig jaar verschenen high-end van Sony. Het merk rolt Android 16 uit voor de Sony Xperia 1 VI. Die telefoon verscheen met Android 14 en werd vorig jaar december bijgewerkt naar Android 15. Nog geen jaar later is het dus tijd voor de nieuwste Android-versie: Android 16. Een update naar Android 17 zou nog in het verschiet liggen, afgaande op de plannen van Sony.

Het is een relatief bescheiden update met een grootte van zo’n 850MB, zo laat Tim weten. Verwacht verschillende kleine aanpassingen in de interface, bugfixes en optimalisaties. Grote veranderingen zijn niet echt doorgevoerd. Wel voorziet Sony de Xperia 1 VI van beveiligingsupdate oktober.

De update wordt gefaseerd uitgerold. Het kan dus even duren totdat alle gebruikers de update binnen zien komen. Als je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je toestel.