OnePlus Band fitness-tracker aangekondigd: aanval op Xiaomi

OnePlus heeft haar eerste wearable aangekondigd. Eerder werd al duidelijk dat de fabrikant zich ook op de smartwatch wil richten, en nu zien we de OnePlus Band, de fitness-tracker van de fabrikant.

OnePlus Band aangekondigd

Er gingen de laatste tijd al aardig wat berichten rond over een nieuw horloge van OnePlus. Hierbij gingen de geruchten over een echte smartwatch en over een fitness-tracker. Met die laatste kunnen we nu kennismaken; dit is de OnePlus Band. Het design doet denken aan de Mi Band van Xiaomi en dat zijn dan ook gelijk twee grote concurrenten van elkaar. Ook qua mogelijkheden en de prijs hebben de twee wearables veel met elkaar gemeen.

De OnePlus Band heeft een 1,1 inch AMOLED-scherm met een siliconen band. Met de sensoren kan 24 uur per dag de hartslag gemeten worden; net als het zuurstofniveau in het bloed. Er is een accelerometer en een gyroscoop; hiermee kun je niet alleen profiteren van de stappenteller, maar ook van het aantal verbrande calorieën en kun je je slaap meten.

Bij de OnePlus Band kun je 13 verschillende trainingsmodi selecteren, zoals fietsen, hardlopen, zwemmen en verschillende andere activiteiten. Er zijn ook enkele slimme functies, zoals het beheren van de notificaties op je (OnePlus-) smartphone en het gebruik van de Zen Modus, die je al op toestellen van OnePlus tegenkomt. Het horloge zelf kan overweg met iOS en Android en biedt zelf Bluetooth 5.0 voor de verbinding met het andere apparaat. De 100 mAh accu moet het 14 dagen uithouden, zo meldt de fabrikant. Het bijhouden van je sportactiviteiten kan via de OnePlus Health app.

De OnePlus Band is vooralsnog alleen voor de Indiase markt gepresenteerd. Daar krijgt de fitness-tracker een prijs van omgerekend 28 euro. Dit is exclusief belastingen en heffingen, dus mocht hij hier uitkomen, zal die prijs wat hoger komen te liggen. Andere siliconen bandjes kunnen voor 5 euro aangeschaft worden. Er is tot nu toe niks bekend over een beschikbaarheid buiten India.

Bij Xiaomi werd de Mi Band eerder ook in andere landen aangekondigd, en kwam daarna ook naar Europa. Wie weet staat dit ook voor de OnePlus Band op de planning.

We hebben OnePlus Nederland om een reactie gevraagd. Zodra we hier een antwoord op hebben, zullen we dit artikel bijwerken!