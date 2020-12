CEO van OnePlus geeft bevestiging: eerste smartwatch komt in 2021

OnePlus heeft wat meer informatie gedeeld over de plannen die het heeft voor volgend jaar. Duidelijk is dat we in 2021 de eerste smartwatch van OnePlus kunnen verwachten.

Eerste smartwatch van OnePlus in 2021

OnePlus komt definitief met een eigen smartwatch, zo heeft Pete Lau, CEO van OnePlus laten weten. De nieuwe smartwatch van de fabrikant moet in 2021 uitgebracht worden, al zijn details over het slimme horloge nog niet bekend gemaakt. Er gaan al lange tijd berichten en geruchten rond over het bestaan van een smartwatch van OnePlus, maar de fabrikant hield haar lippen op elkaar. De fabrikant werkt samen met Google aan verbeteringen voor Wear OS, maar het is niet duidelijk of de smartwatch van OnePlus ook met Wear OS op de markt wordt gebracht.

De nieuwe smartwatch moet begin volgend jaar verschijnen, maar een naam voor het horloge is nog niet. Daarnaast ontbreken dus de rest van de gegevens nog, dus blijft het gissen wat OnePlus verder van plan is. Wel gaan er berichten rond over een ronde wijzerplaat. Enkele jaren geleden had OnePlus ook al plannen voor het uitbrengen van een eigen wearable, maar die plannen verdwenen toen in de prullenbak.