OnePlus fitness-tracker te zien op eerste foto dankzij teaser

Het eerste beeldmateriaal van de nieuwe tegenhanger van de Xiaomi Mi Band door OnePlus, is te vinden op het wereldwijde web. De fabrikant heeft een teaser gedeeld waarbij we al een beetje een beeld krijgen van het apparaat.

Teaser van fitness-tracker van OnePlus

We schreven maandag dat OnePlus werkt aan een eigen fitness-tracker. Dit apparaatje zou een concurrent moeten zijn van de Mi Band die we kennen van Xiaomi, inclusief een erg schappelijke prijs. Het lijkt erop dat de fabrikant niet heel lang meer wacht met de aankondiging, want het bedrijf deelt een teaser waarop we een beter beeld krijgen van het horloge. Het is de eerste wearable van het bedrijf.

Omgerekend zou de fitness-tracker, die nog geen naam heeft, een prijs meekrijgen van 35 euro. In het artikel van maandag schreven we al dat het apparaat mogelijk wat wegheeft van de Oppo Band, die eerder in verschillende landen werd uitgebracht. Volgens leaker Ishan Agarwal krijgt de tracker een batterijduur van 14 dagen, een 1,1 inch AMOLED-scherm, 13 workout-modussen, slaaptracking, een 24/7 hartslagmeter en is hij IP68-gecertificeerd.

De teaser zelf laat weinig los, maar door hem in Photoshop wat op te lichten, krijgen we een net wat beter beeld. Geruchten stellen dat de tracker op 11 januari al aangekondigd zal gaan worden.