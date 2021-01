OnePlus komt met goedkope fitness-tracker; concurrentie voor Mi Band

Er zijn nieuwe berichten opgedoken over de eerste wearable van OnePlus. Ondanks dat er gewerkt wordt aan een smartwatch, zullen we als eerst een goedkope fitness-tracker gaan zien van de fabrikant.

Mi Band-concurrent van OnePlus

Xiaomi doet het al tijdenlang goed met haar Mi Band-serie. Dit zijn goedkope horloges die je niet alleen helpen bij het tracken van je bewegingen en activiteiten, maar ook de notificaties van je smartphone doorsturen. Volgens de laatste berichten werkt ook OnePlus aan een goedkope wearable. Dit zou een ander project zijn dan de OnePlus smartwatch waarover we de laatste tijd steeds vaker dingen horen.

Hier de Xiaomi Mi Band 4, in de Xiaomi Mi Band 4 review.

Voordat we de OnePlus watch kunnen verwachten, zullen we eerst de goedkope fitness-tracker gaan zien. Deze wearable zou gebaseerd moeten zijn op de Oppo Band, die in sommige landen in juni is uitgebracht. Deze beschikt over een 1,1 inch AMOLED-scherm, 12 trackings-mogelijkheden en is waterbestendig tot 50 meter diepte. GPS is helaas, net als bij de Mi Band, niet ingebouwd. Hiervoor gebruikt het horloge de GPS van de telefoon. De prijs van de fitness-band van OnePlus zou uitkomen op omgerekend 35 euro.

Afbeeldingen zijn nog niet opgedoken van de fitness-tracker van OnePlus. Volgens de bron moet het horloge in het eerste kwartaal van 2021 aangekondigd worden. Dan zullen we waarschijnlijk ook te horen krijgen of het apparaatje naar Nederland komt.