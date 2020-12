OnePlus 8 Pro en Oppo Find X2 Pro openen Chrome met gele waas: de oplossing

Verschillende gebruikers van de Oppo Find X2 Pro en de OnePlus 8 Pro hebben te maken met een vervelende bug in Chrome. Met regelmaat is de pagina in de Chrome-browser een duidelijke gele waas te zien. Er is een manier om het op te lossen, zonder veel moeilijke handelingen.

OnePlus en Oppo met geel scherm

Ben je in het bezit van een OnePlus 8 Pro of een Oppo Find X2 Pro, dan kan het zomaar zijn dat je weleens tegen dit probleem bent aangelopen. Tijdens het browsen in de Chrome-app, verschijnt er ineens een gele waas over het scherm. Het lijkt alsof de oogcomfort-modus wordt geactiveerd, maar dit is niet het geval. Zonder dat display-instellingen zijn aangepast, wordt deze gele gloed toch duidelijk zichtbaar.

Op de redactie merkten we het al bij de OnePlus 8 Pro, maar een Zwitserse website schrijft nu ook dat de Oppo Find X2 Pro met dit probleem te kampen heeft. Het probleem doet zich alleen voor in combinatie met Chrome, en zou dus niet op moeten treden bij andere browsers.

Oplossing

De collega’s uit Zwitserland delen gelijk ook een oplossing waarmee het probleem verholpen kan worden;

Open uw Chrome-browser Typ “chrome://flags” (zonder aanhalingstekens) Zoek naar dynamic color gamut Selecteer “Disabled” en klik onderaan op “Relaunch”, waarmee de app herstart wordt.

Zover bekend treedt het probleem alleen bij deze twee toestellen op. Mocht je deze problemen op een ander toestel hebben, laat het dan zeker weten door een reactie achter te laten onder dit bericht.

