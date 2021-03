OnePlus Watch specificaties lekken uit: geen Wear OS?

Er is nieuwe informatie naar buiten gebracht over de OnePlus Watch. Een ‘leaker’ heeft verschillende specificaties gedeeld van de eerste smartwatch van OnePlus.

‘Leaker‘ Ishan Agarwal heeft informatie gedeeld over de eerste smartwatch van OnePlus. De aankondiging wordt op 23 maart verwacht, samen met de OnePlus 9-serie. De nieuwe versie zou voorzien zijn van een 46 millimeter ronde klokkast en is IP68-gecertificeerd waardoor het stof- en waterdicht is.

Het nieuwe horloge kan niet alleen je fitnessactiviteiten bijhouden, ook automatisch. Het detecteert ook je stress, slaap, bloedverzadiging en hartslag. Je kunt notificaties en oproepen doen via de OnePlus Watch, in bijvoorbeeld India de OnePlus TV bedienen en er is 4GB aan opslagruimte. De OnePlus Watch zou ondersteuning krijgen voor Warp Charge. Met 20 minuten moet hij weer een week lang meegaan.

Op het OnePlus forum deelt de CEO, Pete Lau, informatie over de nieuwe smartwatch. Het horloge zal niet op Google’s Wear OS draaien, maar op een “smart wear-besturingssysteem dart ontwikkeld is op basis van RTOS, realtime OS”. Pete Lau zegt hierover het volgende;

“We chose to go with a smart wear operating system developed based on RTOS because we believe it provides you a smooth and reliable experience while offering a great battery life, covering some of the biggest concerns we’ve been hearing from people looking to buy a smartwatch.”