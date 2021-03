Oppo heeft haar drie meest recente smartphones uitgebracht in Nederland. Het is de Find X3-serie, welke bestaat uit de Find X3 Lite, Find X3 Neo en natuurlijk de meest uitgebreide; de Find X3 Pro.

Find X3-serie in Nederland

Vanaf vandaag heb je de keuze uit drie nieuwe toestellen van smartphonefabrikant Oppo. De drie smartphones die een kleine twee weken geleden werden aangekondigd, kun je vanaf vandaag kopen in ons land. Naast de high-end Find X3 Pro, waarvan we zondag de uitgebreide Oppo Find X3 Pro review hebben gepubliceerd, is ook de Find X3 Lite en Find X3 Neo in ons land uitgebracht. We zetten de details voor je op een rijtje.

Find X3 Lite

We beginnen met het meest voordelige toestel; de Oppo Find X3 Lite. Dit toestel heeft ondersteuning voor het 5G-netwerk en verschijnt met een 6,4 inch OLED-scherm. Voor het maken van je foto’s is er een quad-camera en er is een 4300 mAh accu welke je met 65W op kunt laden.

Find X3 Neo

De Oppo Find X3 Neo geeft je een 6,5 inch OLED-scherm, en ook de 5G-ondersteuning. Aan boord is de krachtige Snapdragon 865 chipset, een flinke 12GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De quad-camera biedt een 50 megapixel hoofdlens en er is een 4500 mAh accu met 65W snelladen.

Find X3 Pro

Het paradepaardje is de Oppo Find X3 Pro. Deze high-end smartphone hebben we uitgebreid besproken in de review, zoals we hierboven hebben geschreven. Er is een 6,7 inch AMOLED-scherm met QHD+ resolutie en 120Hz verversingssnelheid. Daarbij is er natuurlijk de Snapdragon 888 chipset, met 12GB RAM en 256GB opslagruimte. De telefoon heeft een uitgebreide camera met tweemaal een 50MP lens en een microscooplens. Zoals we in de review al lieten zien, kun je hiermee bijzondere foto’s maken.

Bestellen

Ben je enthousiast over de nieuwe Oppo Find X3-serie. Je kunt de toestellen vanaf nu kopen bij Coolblue, T-Mobile, Mobiel, Belsimpel, MediaMarkt. Als je voor 18 april één van de drie toestellen aanschaft, krijg je hier een cadeaupakket bij. Afhankelijk van het model kan hierbij bijvoorbeeld de Oppo Watch zitten, maar ook een set oordopjes en meer.

Alle specificaties en actuele prijzen vind je via de onderstaande buttons op de toestelpagina’s.

Oppo Find X3 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1149,00 euro

Oppo Find X3 Neo Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 799,00 euro