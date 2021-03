OnePlus bevestigt razendsnel draadloos laden voor OnePlus 9 Pro

Nadat we eerder deze week al schreven over de mogelijkheid om de nieuwe OnePlus 9 (Pro) razendsnel draadloos te kunnen opladen, heeft de fabrikant nu meer informatie gedeeld.

OnePlus komt op 23 maart met de aankondiging van de nieuwe OnePlus 9-serie. Voor de nieuwe serie zal OnePlus samenwerken met Hasselblad voor de beste fotokwaliteit. Daarbij heeft de fabrikant nog meer verrassingen in petto, zo bevestigt het bedrijf nu zelf op internet.

No strings attached. With Warp Charge Wireless 50, the #OnePlus9Series packs our fastest ever wireless charging technology. Thanks to its twin-battery design, it can even outpace wired fast charging solutions – going from 1-100% in just 43 minutes.

— OnePlus 3 (@oneplus) March 18, 2021