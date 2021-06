OnePlus Nord CE 5G livestream: volg hier de aankondiging

Vandaag is het zover; het OnePlus Summer Launch Event. Alles wijst erop dat de fabrikant het doek van de OnePlus Nord CE 5G haalt. Deze telefoon moet veel voor weinig gaan bieden.

OnePlus Nord CE livestream

OnePlus presenteert vandaag haar vierde smartphone in de Nord-serie. De smartphone waar het om gaat is al meermaals opgedoken in het geruchtencircuit; de OnePlus Nord CE 5G. Als we afgaan op de geruchten moet dit een scherpgeprijsde smartphone zijn, welke boordevol mogelijkheden zit. Van de week verscheen al een compleet overzicht met de specificaties van het nieuwe toestel.

Vandaag zullen we alles te weten komen van de nieuwe OnePlus Nord CE 5G. De aankondiging is vandaag om 16:00 uur Nederlandse tijd. Uiteraard houdt DroidApp je op de hoogte van het nieuws rondom de nieuwe smartphone. Hieronder kun je de OnePlus Nord CE 5G livestream volgen.