OnePlus Nord 2 uitgelekt op duidelijke renders; eerste OnePlus met MediaTek

OnePlus gaat aan de slag met processoren van MediaTek, dit wordt duidelijk uit nieuwe berichten die zijn opgedoken over de OnePlus Nord 2. Nadat we al het één en ander erover gehoord hebben, is het nu tijd voor renders van de nieuwe OnePlus Nord 2.

OnePlus Nord 2

Er is nieuws over de OnePlus Nord 2. De smartphonefabrikant zal binnenkort haar nieuwste smartphone presenteren, en nu hebben we er alvast een beeld bij voor je. Het gaat om renders van de nieuwe Nord 2, die zijn gemaakt door de bekende leaker OnLeaks. Op basis van de tot nu toe (bij hem) bekende informatie, zijn de beelden gemaakt. Het toestel lijkt over een plat scherm te beschikken en achterop een vrij grote cameramodule. In het scherm zit linksbovenin een opening voor de front-camera; een bekende plek bij OnePlus.

Volgens de informatie krijgt de OnePlus Nord 2 een 6,43 inch OLED-scherm met een verversingssnelheid van 90Hz en Full-HD+ resolutie, dit is bijna gelijk aan de eerste generatie Nord, welke geleverd werd met een 6,44 inch scherm. De afmetingen zijn iets groter dan die van de eerste Nord; volgens de bron 160 x 73,8 x 8,1 millimeter. De vingerafdrukscanner zal weer in het scherm te vinden zijn. OnePlus zal de Nord 2 ook voorzien van een alert-slider aan de zijkant.

Interessant is dat OnePlus de keuze heeft gemaakt voor een chipset van MediaTek. De kwaliteit van chipsets is de laatste tijd bij MediaTek duidelijk flink verbeterd en OnePlus is geen uitzondering in het gebruik van MediaTek processoren. De OnePlus Nord 2 krijgt naar verluidt een Dimensity 1200 SoC met ondersteuning voor 5G. Er is maximaal 12GB aan RAM en 256GB aan opslagruimte. De triple-camera krijgt de opstelling van een 50MP hoofdlens, 8MP groothoeklens en een aanvullende 2MP lens. Voorop is een 32 megapixel lens te vinden. Verder wordt gesproken over een 4500 mAh accu met 30W of 65W snel opladen.

Volgens de geruchten is OnePlus voornemend om de smartphone in juli aan te kondigen. In juni presenteerde het merk al de OnePlus Nord CE 5G, een interessante smartphone met gunstig prijskaartje.