OnePlus Pad: renders van nieuwe tablet met grote cameramodule lekken uit

We zijn gestuit op een nieuw apparaat in het geruchtencircuit. Dit keer krijgen we beelden te zien van de nieuwe OnePlus Pad, de eerste tablet van de Chinese fabrikant. Naar verwachting wordt de tablet op 7 februari aangekondigd.

OnePlus Pad in renders

Waar we donderdag al schreven over het gerucht dat OnePlus haar nieuwe tablet wil laten zien tijdens de (Europese) aankondiging van de OnePlus 11, is er nu nog meer nieuws over de tablet. Het apparaat zal vermoedelijk de naam OnePlus Pad meekrijgen en is de eerste tablet van de fabrikant. De beelden die we nu van de tablet te zien krijgen, zijn afkomstig van OnLeaks, een bron die vaker renders deelt van nog niet aangekondigde smartphones en producten. De tablet gaat intern rond onder de codenaam Aries.

De OnePlus Pad krijgt een 11,6 inch beeldscherm met nog niet nader genoemde eigenschappen. De schermranden van het scherm zullen vrij dun zijn, zo is de verwachting. In de rechterrand van het scherm zit de front-camera. Achterop zit een cameramodule die vrij groot van omvang lijkt te zijn. Het is nog niet duidelijk hoeveel lenzen er in deze module zitten. Verdere details over de specificaties van de OnePlus Pad ontbreken evenmin op dit moment. Maar daarover krijgen we vast in de komende tijd nog wel wat te horen. DroidApp houd je op de hoogte.