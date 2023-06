De vergeten telefoon: Nokia 6233 uit 2005

In deze editie van ‘De vergeten telefoon’ gaan we terug naar het jaar 2005. In dat jaar bracht het Finse Nokia de Nokia 6233 uit. Een toestel met een vrij bekend ontwerp en die vaak over de toonbank is gevlogen.

Nokia 6233

Een mobiele telefoon met ondersteuning voor 3G en een typisch herkenbaar Nokia-ontwerp; dat is kort samengevat toch wel de Nokia 6233. De telefoon werd in 2005 uitgebracht en is de opvolger van de Nokia 6230i, waarover we eerder in de rubriek over hebben geschreven. Het toestel werd uitgebracht met het Series 40-besturingssysteem en had de bekende interface zoals zoveel toestellen die in de tijd door Nokia werden uitgebracht.

Het was een lekker compact toestel met de afmetingen 108 x 46 x 18 millimeter. Daarmee was de telefoon wel aan de dikke kant, in vergelijking met de toestellen die vandaag de dag verschijnen. Onder het 2,0 inch beeldscherm, dat een resolutie heeft van 320 x 240 pixels, zaten de bekende sneltoetsen, beltoetsen en de navigatietoets. Voor het opslaan van je dingen had je 6MB tot je beschikking, welke uitgebreid kon worden met een geheugenkaart. Nokia leverde een geheugenkaart van 64MB mee.

Foto’s maken kon ook met de Nokia 6233. Hiervoor was er de 2 megapixel camera. Nokia voorzag de telefoon van stereo speakers, een FM-radio zonder RDS-support en verschillende games zoals 3D Snake. De Nokia 6233 had een 1100 mAh accu die je, die goede oude tijd, nog kon verwisselen. In 2005 werd de telefoon uitgebracht voor een bedrag van rond de 150-200 euro. Je kon hierbij kiezen uit de kleuren zwart en zilver.

