Nokia X20 en Nokia 3.4 krijgen nieuwe beveiligingsupdate van mei

Nokia heeft verschillende toestellen al bijgewerkt naar de beveiligingsupdate van mei. Deze klus wordt nu herhaald voor nog eens twee modellen; de Nokia X20 en de Nokia 3.4. De update wordt vanaf nu uitgerold.

Nokia X20 en 3.4 met mei-update

Een nieuwe beveiligingsupdate wordt uitgerold naar de Nokia X20 en de Nokia 3.4. Marcel laat ons weten dat zijn Nokia X20 de nieuwe beveiligingsupdate van mei heeft binnengekregen. Eerder werd deze security-patch al voor verschillende andere toestellen uitgerold, waaronder ook toestellen van Nokia. De Nokia X20 en de Nokia 3.4 ontvangen zoals gezegd allebei de mei-patch, waarbij er verder geen nieuwe functies of veranderingen doorgevoerd zijn in de toestellen.

Niet uitgesloten is dat HMD Global, de licentiehouder van de merknaam Nokia, nog meer verbeteringen heeft doorgevoerd met de update. Hierbij kun je denken aan bugfixes of verbeteringen van de stabiliteit.

