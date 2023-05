Nokia G10: update naar Android 13 wordt uitgerold

Nadat eerder de Nokia G20-bezitters al verrast werden met de update naar Android 13, is het nu de beurt aan degenen met een Nokia G10. De fabrikant rolt de update vanaf nu uit.

Nokia G10: Android 13

We schreven eerdee dat de update naar Android 13 al uitgerold werd voor de Nokia G20. Nu is een ander toestel uit de G-serie aan de beurt. HMD Global heeft de updatemachine aangeslingerd voor de Nokia G10. Dat toestel wordt vanaf nu ook geüpdatet naar Android 13. Dit is de nieuwste Android-versie die breed beschikbaar is. De smartphone wordt hierbij voorzien van verschillende verbeteringen, waaronder beveiligingsupdate maart.

Nieuwe functies zijn er ook. Zo kun je meer opties personaliseren in het Material You kleurenpalet. Verder kun je aan de slag met nieuwe instellingen op het gebied van beveiliging en privacy, en is er de vernieuwde fotokiezer die Google in Android 13 heeft gestopt. Ook nieuw is de vernieuwde mediaspeler in het overzicht met notificaties. Dankzij Android 13 kun je ook de vernieuwde app-icoontjes gebruiken, waarbij deze in de stijl van de ingestelde wallpaper worden gegoten.

De update naar Android 13 wordt gefaseerd uitgerold voor de Nokia G10. Het kan hierdoor even duren totdat iedere gebruiker de update binnen ziet komen. Je smartphone zal je een seintje geven als dit het geval is.