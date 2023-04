Nokia G20: update naar Android 13 wordt uitgerold

HMD Global rolt de update naar Android 13 uit naar de Nokia G20. De bijna twee jaar oude smartphone krijgt de nieuwste update, met een aantal verbeteringen.

Android 13 voor Nokia G20

De update naar Android 13 wordt vanaf nu uitgerold naar de Nokia G20. De mid-end smartphone krijgt de update aangeboden in verschillende Europese landen, waaronder in Nederland, zo laat DroidApp-lezer Jan aan ons weten. Het toestel werd bijna twee jaar geleden uitgebracht en krijgt met deze update een reeks verbeteringen en nieuwe functies.

Allereerst is er ook beveiligingsupdate maart 2023. Verder kun je de vernieuwde mediapsleer in de notificatiebalk gebruiken. Google heeft ook aandacht besteed aan meer privacy-instellingen; welke je bijvoorbeeld terugziet bij de instellingen voor meldingen. Tevens krijg je meer instellingen voor het Material You kleurenpalet en zijn er nog verschillende andere opties toegevoegd.

Als je de update kunt downloaden op je toestel, krijg je hier een melding van op je smartphone.