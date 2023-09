Galaxy S21 krijgt 2e augustus-update, Android 13 voor Moto G82 en patch Nokia G20

Een aantal updates staan er klaar voor de gebruikers van verschillende toestellen. We zien onder andere een tweede augustus-update voor de Galaxy S21-serie. Daarnaast is Android 13 er voor de Moto G82 en is er een patch voor de Nokia G20.

Updates voor S21, G82 en G20

Voor de Samsung Galaxy S21-serie staat een nieuwe update klaar. De gebruikers van de Galaxy S21, de Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra is Samsung gestart met het verspreiden van de tweede augustus-update. Dit laat Frans aan DroidApp weten. Voor de modelserie van twee jaar geleden, werd ongeveer twee weken geleden de beveiligingsupdate van augustus al uitgerold.

Nu is het dus tijd voor een volgende update, die beduidend groter is. Met een grootte van circa 1,2GB voegt Samsung verschillende optimalisaties en verbeteringen door. Verschillende (systeem-) apps worden bijgewerkt naar een nieuwe versie. Daarnaast belooft Samsung verbeteringen in de stabiliteit en betrouwbaarheid van het toestel. Wat er precies aangepakt wordt, is niet bekend.

Moto G82

Evert meldt een update voor de Motorola Moto G82. De smartphone wordt bijgewerkt naar Android 13. Dit is op dit moment de nieuwste versie die publiekelijk beschikbaar is. Gebruikers krijgen ook daarbij de beveiligingsupdate van augustus aangeboden. Dankzij de update naar Android 13 krijg je toegang tot verschillende nieuwe functies en mogelijkheden. Denk aan de personaliseringsinstellingen die uitgebreid zijn. Daarnaast vind je de nieuwe mediaspeler in de notificatiebalk en kun je per app instellen in welke taal je deze wilt gebruiken. Verder zijn er meer privacy-opties toegevoegd. De update heeft een grootte van 1,52GB.

Nokia G20

Bij Jan is op zijn Nokia G20 de beveiligingsupdate van augustus ook aangekomen. Een update die verder geen nieuwe functies of veranderingen meebrengt. De update heeft een grootte van 23,89 MB.

Uitrol

De genoemde updates worden vanaf nu uitgerold voor de verschillende toestellen. Kun je de update downloaden, dan krijg je hier een melding van op je smartphone. Krijg je op je telefoon ook een update binnen, dan horen we het graag van je! Stuur ons een mail, samen met een screenshot naar redactie@droidapp.nl, dan nemen we hem mee in de berichtgeving!

