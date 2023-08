Samsung Galaxy S21-serie ontvangt beveiligingsupdate augustus

Samsung voorziet steeds meer toestellen van de beveiligingsupdate van augustus. Nu is het tijd voor de Samsung Galaxy S21-serie. De drie modellen in de reeks worden bijgewerkt met de nieuwste security-patch.

Galaxy S21-serie met augustus-update

In navolging van de Galaxy S20 FE en de Galaxy S22-serie is nu de Galaxy S21-serie aan de beurt voor een update. Mark laat aan DroidApp weten dat zijn smartphone bijgewerkt wordt met de beveiligingsupdate van augustus. De nieuwe update pakt enkele kwetsbaarheden aan in de beveiliging van Android. Daarnaast heeft Samsung ook nog eigen patches klaargezet die met de update gecombineerd worden.

De update is te downloaden voor de Samsung Galaxy S21, de Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra. De Galaxy S21 FE zit in een andere cyclus en zal op een later moment bijgewerkt worden met de update. Zover bekend zijn er verder geen nieuwe functies of grote veranderingen doorgevoerd. Wanneer je de update binnen kunt halen, krijg je hiervan een melding op je smartphone. Eventueel kun je ook handmatig checken op updates via het menu met instellingen > software update.

