Juli-update nu ook voor Galaxy S21-modellen beschikbaar

We schreven eerder al dat de beveiligingsupdate van juli beschikbaar is voor de S23-serie, nu is deze er ook voor drie andere modellen. De smartphones uit de Samsung Galaxy S21-serie krijgen de update vanaf nu binnen.

Galaxy S21: juli-update

De Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra worden vanaf nu bijgewerkt met de update van juli. Dit laten verschillende lezers, waaronder Frans en Peter, aan DroidApp weten. Sinds vanochtend kun je de juli-update al downloaden voor de Galaxy S23-serie. Daar komen nu de Galaxy S21-modellen bij. Voor de Samsung Galaxy S22-serie is Samsung eerder al begonnen met het uitrollen van de update naar het meest recente security-niveau.

Met de beveiligingsupdate van juli worden enkele tientallen fixes doorgevoerd in de beveiliging van Android. Daar heeft Samsung bovenop nog eigen patches aan toegevoegd. Daarbij zijn verschillende stabilisatieverbeteringen en bugfixes doorgevoerd. De update is vanaf nu beschikbaar voor de Galaxy S21-serie in onder andere Nederland en België.

Samsung Galaxy S21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 555,00 euro

Samsung Galaxy S21+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 596,00 euro