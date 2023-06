Samsung komt met reparatiekits voor je smartphone naar Nederland en België

In Nederland en België kun je vanaf nu reparatiekits kopen. Hiermee kun je zelf in het Self Repair-programma je smartphone of laptop repareren. Er zijn verschillende reparatiekits beschikbaar voor verschillende modellen.

Samsung met reparatiekits voor smartphone

Voor je smartphone of laptop van Samsung kun je nu online terecht voor een reparatiekit. Het maakt deel uit van het Self Repair-programma. Dit werd eerder al beschikbaar gesteld in verschillende andere regio’s en landen, en nu dus ook in Nederland en België. De reparatiekits zijn beschikbaar voor de toestellen in de series Galaxy S20-, Galaxy S21- en Galaxy S22, maar niet voor de FE-modellen. Er worden op dit moment ook twee laptops ondersteund; dat zijn de Galaxy Book Pro 15 en Galaxy Book Pro 360 15.

We zien verschillende soorten reparatiekits. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor het vervangen van zowel het scherm als de batterij. Met een reparatiekit kun je de (glazen) achterkant van de telefoon vervangen en met een andere kit kun je aan de slag met het vervangen van de USB-C poort. De prijzen verschillen per kit, maar voor de Galaxy S22+ betaal je 170 euro voor de kit voor het scherm en de accu, 43 euro voor de glazen achterkant en 42 euro voor de USB-C poort. Het bedrag wordt hoger als je ook de toolkit nodig hebt, waarin verschillende tools en gereedschappen zitten om de onderdelen te vervangen. Onder andere zit hier een speciale heating pad in. Deze maakt de lijm achter het scherm zachter, zodat het vervangen mogelijk wordt.

Volgens Samsung wordt het aantal apparaten waarbij je aan de slag kunt met de reparatiekit op termijn uitgebreid. We vermoeden dat het beschikbaar stellen van de reparatiekits een maatregel is, in aanloop naar nieuwe wetgeving. We schreven maandag dat volgens een nieuwe wet van het Europees Parlement consumenten de mogelijkheid moeten krijgen om zelf hun toestel te repareren en bijvoorbeeld de accu te vervangen. Op de website van Samsung kunnen de kits besteld worden, waar je ook de PDF met de instructies terug kunt vinden.

