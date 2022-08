Samsung laat gebruikers Galaxy S20- of S21 zelf toestellen repareren

Een interessante stap van Samsung. Gebruikers met een toestel uit de Galaxy S21- of S20-serie krijgen de mogelijkheid om zelf hun toestel te repareren. Hiervoor wordt samengewerkt met het gerenommeerde iFixit.

Zelf je Galaxy repareren

Wanneer er nu iets met je toestel is, moet je aardig wat vaardigheden hebben om dit zonder schade of verdere problemen op te lossen. De doorsnee consument zal het toestel dan brengen naar de winkel en in geval van eigen schuld, de kosten zelf ophoesten. In Amerika heeft Samsung de mogelijkheid toegevoegd om als consument zelf je toestel te repareren. Als eerst is de dienst beschikbaar voor de Samsung Galaxy S20, de Galaxy S21 en de Galaxy Tab S7+.

Er wordt door Samsung samengewerkt met reparatiesite iFixit. Klanten kunnen zelf de onderdelen en de tools bestellen voor verschillende reparaties aanvragen. Het gaat om het vervangen van de USB-poort, het beeldscherm en de batterij van de genoemde modellen. Bij de bestelling van de onderdelen worden (vanzelfsprekend) ook de instructies meegeleverd. Hierbij zijn de onderdelen van Samsung zelf.

Het is niet bekend of Samsung van plan is om de dienst ook in andere landen uit te brengen. Voor nu is het dus enkel voor de Verenigde Staten.

Samsung Galaxy S21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 654,00 euro

Samsung Galaxy S21+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 780,00 euro