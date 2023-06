Samsung rolt juni-update uit voor Galaxy S21-serie, S20 FE en A52s

Samsung geeft vijf toestellen een nieuwe update. Het is de beurt aan de Galaxy S21-serie, de Galaxy S20 FE en de A52s die allen worden bijgewerkt met de nieuwste security-patch.

Juni-update voor Samsung-toestellen

We kunnen de beveiligingsupdate van juni downloaden op nog eens vijf toestellen. We schreven vrijdag al dat de Galaxy S21 FE bijgewerkt werd met de juni-update, nu is het de beurt aan de andere drie modellen uit de S21-serie, zo weet Frans te melden. Hierbij gaat het om de Samsung Galaxy S21, de Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra. De fabrikant belooft ook verbeteringen in de stabiliteit en betrouwbaarheid van het toestel. Bovenop de patches vanuit Google heeft Samsung ook nog haar eigen patches toegevoegd.

Jarno laat weten dat zijn Samsung Galaxy S20 FE eveneens de juni-update heeft mogen ontvangen. Daarbij heeft Samsung de update nu ook klaargezet voor een ander toestel. Dat is de Samsung Galaxy A52s. De smartphone ontvangt de juni-update zonder verdere grote veranderingen. Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je een melding op je toestel.

