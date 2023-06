Samsung Galaxy S21 FE ontvangt beveiligingsupdate van juni

Samsung lijkt het deze maand wat anders aan te pakken met het uitrollen van updates. Nieuwere toestellen moeten even wachten, oudere smartphones wat eerder. Nu is het de beurt aan de Samsung Galaxy S21 FE die een nieuwe update van juni krijgt.

Samsung Galaxy S21 FE met juni-update

Samsung heeft eerder voor de Galaxy S20– en S22-serie de update van juni uitgerold, nu is het de beurt aan de Galaxy S21 FE. Rick laat ons weten dat zijn smartphone bijgewerkt wordt met de nieuwste security-patch die er voor Android beschikbaar is. Dat is opvallend, aangezien de S21-serie zelf doorgaans de update eerst krijgt, maar die zit nog op de mei-patch.

De beveiligingsupdate van juni brengt tientallen patches tegen kwetsbaarheden vanuit Google zelf. Daarbij heeft Samsung zelf ook nog eigen patches toegevoegd. Samsung maakt gelijk van de gelegenheid gebruik om verschillende Samsung-apps bij te werken naar een nieuwere versie. De update heeft een grootte van circa 315MB en wordt vanaf nu uitgerold in onder andere Nederland en Belgiƫ.