Samsung Galaxy S21 FE en Nokia 5.4 krijgen mei-update

Een nieuwe beveiligingsupdate wordt uitgerold voor twee smartphones. Het is de beurt aan de Nokia 5.4 en de Samsung Galaxy S21 FE. Laatstgenoemde smartphone kreeg onlangs nog een bugfix update.

Mei-update voor S21 FE en 5.4

Twee smartphones worden bijgewerkt met een nieuwe update. Dit is het geval bij de Samsung Galaxy S21 FE en de Nokia 5.4. Ronald en Han maken melding van de nieuwe update voor de twee smartphones. Het is voor de S21 FE de tweede update deze maand. Die smartphone werd eerder deze maand nog bijgewerkt met een bugfix-update. Nu wordt beveiligingsupdate mei 2023 doorgevoerd, samen met de extra patches vanuit Samsung.

Nokia rolt eveneens de mei update uit voor één van haar toestellen. We zien de update binnenkomen op de Nokia 5.4, zo laat Han ons weten. HMD Global had enige tijd geleden niet heel erg de vaart erin met het uitrollen van updates, maar die tijd lijkt achter ons te liggen. De Nokia 5.4 krijgt alleen de security-patch en geen verdere veranderingen of nieuwe functies.

Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone.

Nokia 5.4 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend