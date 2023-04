Samsung Galaxy S20 FE krijgt april- en camera-update; Nokia 5.4 met maart-patch

We zien updates van Samsung en Nokia. Onder andere is de Samsung Galaxy S20 FE aan de beurt. Daarvoor wordt niet alleen de april-update aangereikt, maar zien we ook verbeteringen voor de camera. Ook de Nokia 5.4 wordt bijgewerkt.

Galaxy S20 FE met update

Verschillende lezers melden aan DroidApp een nieuwe update voor de Samsung Galaxy S20 FE, waaronder Jarno en Richard melden dit. De telefoon die een paar jaar geleden als warme broodjes over de toonbank ging, krijgt de beveiligingsupdate van april aangereikt. Niet alleen dit is nieuw, we zien in de changelog namelijk nog meer verbeteringen die door de Zuid-Koreaanse fabrikant zijn toegevoegd.

Er worden namelijk verbeteringen beloofd voor de camera en de galerij. Hiermee is de camera-update die eerder voor enkele andere modellen al werd uitgerold, er nu ook voor de Galaxy S20 Fan Edition. Het brengt één belangrijke functie. Je kunt de Image Clipper vanaf nu gebruiken. Door een willekeurig onderwerp ingedrukt te houden in de galerij-app, kun je deze virtueel uitknippen, waarna je hem bijvoorbeeld als los plaatje/sticker kunt doorsturen naar iemand. Mogelijk heeft Samsung nog een aantal andere verbeteringen gedaan voor de camera.

Nokia 5.4

Voor de Nokia 5.4 wordt eveneens een nieuwe update uitgerold, zo laten Han en Paul aan DroidApp weten. De smartphone wordt bijgewerkt met een nieuwe build van Android 13. Het belangrijkste aan de update is beveiligingsupdate maart. We verwachten dat HMD Global verschillende bugfixes heeft doorgevoerd, zodat het toestel nog prettiger werkt. Nokia belooft namelijk een verbeterde systeemstabiliteit en verbeteringen in de gebruikersinterface.

Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone.

Samsung Galaxy S20 FE Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 409,00 euro