Samsung Galaxy S20 FE en Nokia G50 krijgen beveiligingsupdate januari

Een nieuwe security-patch staat klaar voor toestellen van Samsung en Nokia. Voor de Galaxy S20 FE en de Nokia G50 starten de fabrikanten met de verspreiding van de januari-update.

Januari update voor S20 FE en G50

Voor de Samsung Galaxy S20 FE en de Nokia G50 staat een nieuwe beveiligingsupdate klaar. Om precies te zijn gaat het om beveiligingsupdate januari 2024. Dit is de eerste security-patch die door Google vrijgegeven is dit jaar, en is in de afgelopen weken al voor verschillende smartphones uitgerold.

We krijgen de tips binnen van Marianne en Jan, die de update binnenkrijgen op hun toestel. Bij de Samsung gaat het om een update van 255MB. Hierbij brengt de update ook direct de nieuwe patches vanuit Samsung. De update wordt vanaf nu uitgerold. Als je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je toestel.

Samsung Galaxy S20 FE Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 453,00 euro