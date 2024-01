Samsung dicht vijf extra kwetsbaarheden met januari-update

De eerste beveiligingsupdate van 2024 werd van de week vrijgegeven door Google. Samsung deelt nu de gegevens over de eigen inhoud van de januari-update. Ook bij Samsung worden nog een aantal fixes toegevoegd.

Samsung voegt eigen patches toe aan januari-update

Fabrikanten kunnen vanaf deze week aan de slag met het optimaliseren van de nieuwste security-patch voor hun eigen toestellen. Beveiligingsupdate januari 2024 is de eerste beveiligingspatch van dit jaar en bevat tientallen patches tegen kwetsbaarheden in Android. Fabrikanten kunnen hier hun eigen patches aan toevoegen.

In het geval van Samsung gaat het deze maand om slechts vijf patches die doorgevoerd worden bovenop die van Google. Dat zijn er vrij weinig. We zien in het overzicht dat de patches betrekking hebben op onder andere de DeX-omgeving. Daarbij dicht Samsung twee kwetsbaarheden in ‘Mijn Bestanden’. Andere zaken waaraan Samsung aandacht heeft besteed met de januari-update is de Bluetooth-verbinding en zaken rondom notificaties.

In de komende tijd zullen verschillende toestellen bijgewerkt worden met de januari-patch. Krijg je een update binnen op je toestel, dan horen we het heel graag van je. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie@droidapp.nl. Dan nemen we hem mee in de berichtgeving.

