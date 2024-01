Samsung Galaxy A55 verschijnt online: voorzien van luxer design

Samsung komt binnenkort met de nieuwe Galaxy A-serie. Hier zal de Samsung Galaxy A55 ook onderdeel van zijn. Voor de smartphone heeft Samsung verschillende upgrades gepland staan. De smartphone is nu opgedoken in het geruchtencircuit.

Samsung Galaxy A55 laat zich zien

De nieuwe Samsung Galaxy A55 laat zich zien in het geruchtencircuit. De smartphone zien we in volle glorie, waarbij duidelijk is dat Samsung kiest voor een nieuw ontwerp voor het toestel uit de middenklasse. De Galaxy A55 wordt de opvolger van de in 2023 uitgebrachte Galaxy A54. Dat toestel wist vorige week de eerste plaats te behalen bij de DroidApp Awards 2023 als beste smartphone van het jaar.

Nu dus de Samsung Galaxy A55. Net als de Galaxy A15 en A25 zal hier de speciale uitsparing voor de toetsen te vinden zijn. Het gaat om het zogenaamde Key Island. Dit zien we terug in de renders, waarbij de zijkant goed in beeld is gebracht. Het vernieuwde design zullen we naar verwachting ook terug gaan zien bij andere toestellen in de Galaxy A-serie die in 2024 uitgebracht worden. De reden van deze designwijzigingen heeft vermoedelijk te maken met dat toetsen op deze manier op de tast beter te vinden zijn.

Verwacht wordt dat de Galaxy A55 een stap meer premium wordt dan zijn voorganger. Zo zouden de antennestreepjes in het frame erop wijzen dat het toestel een aluminium frame krijgt. Dit is bij het huidige model een plastic rand. Verder zal ook deze keer weer gebruik gemaakt worden van een glazen behuizing een voor- en achterkant. De verwachting is verder dat de smartphone met een Exynos 1480 chipset uitgerust wordt. Mogelijk komt Samsung in maart met de nieuwe A-serie. Eerst ligt de focus op de S24-modellen, die worden 17 januari aangekondigd.