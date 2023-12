Samsung Galaxy A55: renders en specificaties opgedoken

Nieuws is er over de nieuwe Samsung Galaxy A55. De smartphone is nu uit de doeken gedaan door OnLeaks, die renders heeft gemaakt van de nieuwe telefoon. Wat kunnen we verwachten van het merk en zijn er veel verschillen met de Galaxy A54 van dit moment?

Galaxy A55 in beeld

Het middensegment zal volgend jaar uitgebreid worden met een nieuw toestel van Samsung. De Galaxy A55 is namelijk onderweg. We kregen een kleine twee weken geleden al de Galaxy A35 te zien, en nu is het aan de beurt aan de opvolger van de A54. Dat toestel werd positief beoordeeld in onze Galaxy A54 review. Nu komen we ook meer te weten over de Galaxy A55. Wat heeft dit toestel allemaal te bieden?

OnLeaks geeft ons een beeld van de Galaxy A55, waarbij het ontwerp erg doet lijken op het huidige model. Drie losse camerasensoren vormen de camera-opstelling. In totaal zijn er drie camerasensoren. Met het platte ontwerp lijkt het toestel wel ergens op de Apple iPhone. Verwacht wordt dat het toestel een 6,5 inch 120Hz AMOLED-scherm krijgt. De afmetingen zouden uitkomen op 161,1 x 77,3 x 8,2 millimeter, wat iets groter is dan de 158,2 x 76,7 x 8,2 millimeter van de Galaxy A54. Wat verder opvalt is de andere vormgeving rond de volumetoets, die steekt ietwat uit de behuizing.

Naar verluidt krijgt het toestel de nog onaangekondigde Exynos 1480 chipset mee. Dit samen met een 5000 mAh accu met wederom 25W opladen. De hoofdcamera zou een 50 megapixel hoofdcamera betreffen.