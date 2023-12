Samsung’s nieuwe batterijbeschermingsfunctie duikt op (screenshots)

Samsung werkt aan een nieuwe verbetering voor haar smartphones. Een speciale batterijbeschermingsfunctie moet de accu tegen verschillende soorten onheil beschermen. De nieuwe feature is nu te zien op screenshots.

Samsung komt met bescherming voor je accu

Samsung voegt een nieuwe functie genaamd “Battery Protection” toe aan de komende grote update van One UI, gericht op het verbeteren van de levensduur van smartphonebatterijen. Hoewel deze functie naar verwachting zal debuteren met One UI 6.1 op de Galaxy S24-serie, is er al een glimp van opgedoken in een recent lek van de instellingen van One UI 6.0, gebaseerd op Android 14.

De batterijbeschermingsfunctie blijkt al aanwezig te zijn in One UI 6.0, zij het verborgen. Eenmaal zichtbaar, biedt deze activiteit een nieuw menu waarin gebruikers de functie kunnen inschakelen en kunnen kiezen uit drie standen: “Basisbescherming”, “Adaptieve bescherming” en “Maximale bescherming”.

“Basisbescherming” voorkomt dat de oplader het apparaat dwingt om voortdurend op 100% opgeladen te blijven, maar zorgt ervoor dat het batterijniveau minimaal op 95% blijft. Dit wordt bereikt door het opladen te stoppen bij 100% totdat het niveau daalt tot 95%, waarna het opnieuw begint, wat zorgt voor een basisniveau van bescherming voor de batterij. Op die manier heb je ook altijd een volle accu als je je van de lader haalt.

“Adaptieve bescherming” stopt het snelle opladen bij 80% en laadt langzaam op tot 100%, afgestemd op de gebruikelijke telefoongewoonten van de eigenaar. Dit omvat het pauzeren van het opladen tijdens de slaap en voltooien tot 100% vlak voordat de eigenaar ontwaakt, gebaseerd op het typische gebruikspatroon van de telefoon.

“Maximale bescherming” beperkt simpelweg het opladen tot 80%. De batterij stopt met laden bij 80% en hervat pas als het niveau onder dit punt zakt, waardoor de maximale bescherming voor de batterij wordt geboden.

De functionaliteit werd eerder dit jaar toegevoegd aan de iPhone 15 Pro Max en andere Apple iPhone 15-modellen. Samsung lijkt deze functie nu dus ook toe te voegen aan de Galaxy-toestellen. Apple stelt de functie niet voor oudere iPhones beschikbaar. Het is niet bekend of deze batterijbescherming enkel op de Galaxy S24-serie en nieuwer wordt aangeboden, of ook al op eerdere telefoons beschikbaar zal zijn. We verwachten de nieuwe functie met de update naar One UI 6.1.

