Samsung One UI 6.1 gespot in nieuw lek: veel nieuwe functies

Samsung werkt aan een nieuwe versie van One UI. We zullen One UI 6.1 terug gaan zien op de Galaxy S24-serie en later ook op andere modellen. Dankzij een lek komen we te weten welke nieuwe functies we kunnen verwachten.

One UI 6.1 vol nieuwe snufjes

One UI 6.1 is in ontwikkeling door Samsung. Toestellen die nu de Android 14-update binnen kunnen halen, krijgen gelijk One UI 6 mee, maar versie 6.1 zal wederom voorzien worden van een reeks nieuwe functies en mogelijkheden. Dit blijkt uit de nieuwste informatie die nu is uitgelekt. Samsung zal je onder andere trakteren op een functie waarmee je aangepaste achtergronden kunt genereren. Hierbij kun je kiezen voor verschillende weer- en portreteffecten. De functie doet denken aan een gelijkwaardige functie van de Pixel 8-serie.

Samsung voorziet One UI 6.1 ook van een krachtigere fotobewerker. Hiermee kun je zelfs delen van een andere foto verwerken in een andere foto. We zullen ook verbeteringen gaan terugzien bij Samsung Notes, de notitie-app van de fabrikant. Hierbij kan bijvoorbeeld tekst samengevat worden, desgewenst met bulletpoints.

AI zal sowieso een prominentere rol krijgen in One UI 6.1. Eerder zagen we al een functie waarbij telefoongesprekken in realtime vertaald kunnen worden. Verdere functies zijn de onderdrukker van omgevingsgeluid, transcriptie en meer functies voor oproepen. Samsung zal One UI 6.1 ook voorzien van nieuwe batterij-opties, verfijndere animaties en andere aanpassingen.

One UI 6.1 zal als eerst op de Galaxy S24-serie te vinden zijn. Deze serie komt in januari, zo is de verwachting. Later zullen andere modellen bijgewerkt worden met de update. Informatie hierover is nog niet bekend. Onderstaande video toont de wallpaper.