Pixel 8 krijgt spectaculaire generatieve AI wallpaper

Een toffe feature is toegevoegd aan de Pixel 8 en de Pixel 8 Pro. Je kunt namelijk aan de slag met maken van een AI wallpaper, die helemaal uniek is en gepersonaliseerd kan worden.

AI wallpaper op Pixel 8

Google heeft een nieuwe functie aangekondigd voor de Pixel 8-serie: generative AI wallpapers. Met deze functie kunnen gebruikers hun eigen unieke achtergronden maken met behulp van een AI-gegenereerd tekst-naar-beeld-verspreidingsmodel.



Om een generative AI wallpaper te maken, kiest de gebruiker een onderwerp en een kleur uit een aantal vooraf ingestelde opties. De AI-engine genereert vervolgens verschillende achtergronden op basis van deze keuzes. De gebruiker kan vervolgens een achtergrond selecteren om als zijn of haar achtergrond in te stellen.

De achtergronden die door de AI worden gegenereerd, worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker. De gebruiker kan de achtergronden op elk gewenst moment wijzigen of de prompt aanpassen om nieuwe achtergronden te genereren. De generative AI wallpaper functie is een leuke en unieke manier om je Pixel-apparaat te personaliseren. Het is een geweldige manier om een achtergrond te vinden die perfect bij je smaak past. Met de vele opties heb je altijd een wallpaper die uniek is voor jou.

De generative AI wallpaper functie is momenteel alleen beschikbaar voor de Pixel 8-serie. Google heeft echter gezegd dat het de functie in de toekomst naar andere Pixels zou kunnen brengen. Mishaal heeft een video gedeeld waarin de video is te zien. Deze vind je hierboven.