Samsung-telefoons krijgen al lange tijd geen nieuwe Google Play-systeemupdates

Samsung heeft de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt in het uitbrengen van grote Android-updates. Er lijken echter nog steeds kwesties te zijn met betrekking tot Google Play-systeemupdates, waarbij sommige Galaxy-apparaten al geruime tijd geen updates hebben ontvangen.

Samsung’s zonder nieuwe Google Play-update

Google Play-systeemupdates worden los van de grote Android-updates verspreid en bevatten functies die vaak gerelateerd zijn aan Google-producten. De meest recente update omvat wijzigingen in de Play Store, ondersteuning voor QR-code scanning in Wallet en andere functies.

Volgens Galaxyclub hebben diverse Samsung Galaxy-telefoons al maanden of zelfs langer geen Google Play-systeemupdates ontvangen. Dit probleem lijkt van invloed te zijn op verschillende Galaxy-apparaten met verschillende Android-versies.

Bijvoorbeeld, de Galaxy Z Fold 5 en Galaxy S23 Ultra zitten vast op de update van juli 2023, terwijl de Galaxy S22 en Galaxy S21 de update van oktober hebben ontvangen. De Galaxy A52 bevindt zich op de update van september en de Galaxy A34 blijft steken op de update van augustus.

Gebruikers zien bij het controleren op updates een melding waarin staat dat hun apparaat ‘up-to-date is’ of dat ‘updates tijdelijk niet beschikbaar zijn’.

Hoewel de exacte oorzaak van het probleem niet duidelijk is, is dit niet de eerste keer dat dit is gemeld. Eerder dit jaar was er een vergelijkbaar probleem waarbij verschillende Galaxy-apparaten oudere updates ontvingen.

Getroffen gebruikers hebben momenteel geen optie om het probleem op te lossen, omdat Google Play-systeemupdates niet handmatig kunnen worden geïnstalleerd. Samsung heeft nog geen officiële reactie gegeven op deze kwestie.

