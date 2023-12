Aankondiging Samsung Galaxy S23 FE voor Europa deze week

Deze week zal Samsung de nieuwe Galaxy S23 FE aankondigen voor de Europese markt. Eerder werd het toestel al voor verschillende regio’s gepresenteerd. De verwachtingen zijn hoog van het FE-model.

Galaxy S23 FE voor Europa op 8 december

Er bestaat een kans dat er toch nog een Galaxy S23 FE onder de kerstboom komt te liggen. Samsung heeft namelijk laten weten dat de aankondiging van de Galaxy S23 FE voor de Europese markt deze week plaats zal vinden. De nieuwe smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant werd in oktober al aangekondigd voor verschillende andere regio’s.

Nu is het dus de beurt aan Europa. Samsung Frankrijk laat weten dat voor de Franse markt de aankondiging op 8 december zal zijn, komende vrijdag. Het is de verwachting dat deze datum ook voor andere Europese landen geldt.

Over de Galaxy S23 FE

De Samsung Galaxy S23 FE wordt in de VS verkocht met een Snapdragon 8 Gen 1 processor, terwijl elders de Exynos 2200 chipset wordt gebruikt. Het toestel heeft een 6,4 inch Full-HD+ AMOLED-scherm, een 4500 mAh batterij met 25W bekabeld laden en draadloos opladen. Er is 8GB RAM en keuze tussen 128GB en 256GB opslag, dat niet uitbreidbaar is. De camera’s omvatten een 50MP hoofdcamera, 12MP groothoeklens, 8MP telelens en een 10MP front-camera. Het ontvangt vier Android-updates en vijf jaar beveiligingsupdates, met Android 13 bij levering. Hoewel er een kans is dat het toestel in ons land verschijnt met Android 14. Het heeft een IP68-certificering, met afmetingen van 158,0 x 77,0 x 8,2 millimeter en een gewicht van 207 gram. Beschikbare kleuren zijn donkergrijs, wit, paars, mintgroen, oranje en lichtblauw.

Alle details zullen we te weten komen op 8 december, zo is de verwachting. Eerder liet Samsung Nederland weten dat het toestel pas begin 2024 in Nederland uitkomt. De kans bestaat dat Samsung de data naar voren heeft gehaald.