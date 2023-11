Samsung Galaxy S23-serie krijgt beveiligingsupdate november

Nadat de Galaxy S23-serie eerder al voorzien werd van de update naar Android 14, is het nu tijd voor een volgende update. De drie smartphones krijgen de beveiligingsupdate van november aangereikt.

November-update voor Galaxy S23-serie

De Samsung Galaxy S23-serie wordt vanaf nu bijgewerkt met een nieuwe security-patch. De fabrikant is begonnen met het verspreiden van beveiligingsupdate november 2023. Vorige week kwam de update al beschikbaar voor de toestellen in de S21-serie. Nu zien we de update binnenkomen op de Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra.

We krijgen tips van verschillende lezers, waaronder Patrick en Dennis die de update op hun toestel hebben mogen ontvangen. Het is een flinke update met een grootte van circa 330-340MB. Ondanks dat zien we verder geen nieuwe functies of grote veranderingen die doorgevoerd worden met de update. Wel is het aannemelijk dat Samsung achter de schermen nog wat bugs heeft verholpen.

De update brengt niet alleen de patch vanuit Google, maar brengt ook de verschillende patches vanuit Samsung zelf. Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je een melding op je smartphone.

Samsung Galaxy S23 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 699,00 euro

Samsung Galaxy S23+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 919,00 euro