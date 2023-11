Samsung deelt uitrolschema: wanneer krijgt je toestel Android 14?

Samsung heeft een overzicht gedeeld over de update van Android 14. Dit jaar zullen nog een hoop toestellen bijgewerkt worden met de update naar de nieuwe versie. Dit blijkt uit de lijst met toestellen die geüpdatet zullen worden.

Wanneer Android 14 voor je Samsung?

Op het internet is een overzicht online gekomen waarin staat wanneer, welke Samsung de Android 14 update aangeboden krijgt. De eerste paar modellen zijn al bijgewerkt. Zo werd eerder de Galaxy S23-serie bijgewerkt met de nieuwe Android-versie. In de komende weken zullen meer toestellen volgen. De volgende toestellen in de lichting zullen enkele Galaxy A-modellen en de Fold 5 en Flip 5 zijn.

De lijst die nu is verschenen is afkomstig van Samsung Roemenië. De updatelijst zou moeten gelden voor toestellen in heel Europa. Als we de lijst volgen, dan wordt het nog een drukke maand met toestellen die de update naar Android 14 krijgen.

Volgens het overzicht zullen onder andere de Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, Galaxy A34 en Galaxy A54 de update krijgen. Daarbij kunnen ook de Galaxy S22-modellen de update verwachten. Deze maand worden ook nog verschillende andere modellen bijgewerkt, zoals de A52, A53, S21 FE. Het kan zijn dat het schema een paar dagen kan verschillen met de werkelijkheid.

Samen met Android 14 voorziet Samsung haar toestellen ook van One UI 6, waarbij veel nieuwe functies en verbeteringen worden toegepast.

Het valt op dat er nog wel een aantal modellen genoemd worden, waarachter vertaald de tekst staat dat het nog niet beslist is. Hierbij gaat het om de datum waarop de update beschikbaar zal komen. Tevens missen we bijvoorbeeld de Galaxy Tab-modellen en de XCover 6 Pro. Daarover ontbreekt nu nog informatie, maar die zullen wel de update naar Android 14 krijgen.

Zodra je de update naar Android 14 binnenkrijgt, horen we het graag van je. Deel een screenshot in een mailtje naar redactie@droidapp.nl. Dan nemen we hem mee in de berichtgeving! Benieuwd wanneer jouw toestel de update naar Android 14 krijgt, raadpleeg dan ons uitgebreide Android 14 Update Overzicht.

Samsung Galaxy A54 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 359,00 euro