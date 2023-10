Samsung Galaxy S23 FE aangekondigd: verbeteringen in kleurrijk jasje

Samsung heeft nieuwe FE-producten aangekondigd. We maken vandaag kennis met de nieuwe Samsung Galaxy S23 FE, de Galaxy Tab S9 FE en de Galaxy Buds FE. Wat hebben de drie nieuwe modellen te bieden?

Galaxy S23 FE aangekondigd

De eye-catcher tijdens de Samsung-aankondiging van vandaag is zonder twijfel de Galaxy S23 FE. Lang is het toestel rond gegaan in het geruchtencircuit, nu is de telefoon officieel gepresenteerd. Samsung heeft dit jaar weer een FE-model, waarbij het de Galaxy S20 FE en de Galaxy S21 FE opvolgt. Het is nu afwachten of het toestel weer ├ęcht indruk weet te maken; dat was bij de S20 FE wel het geval (zo stond ook in onze Galaxy S20 FE review), maar bij de S21 FE was dit toch minder, zo bleek ook in onze Galaxy S21 FE review.

Samsung voorziet de Galaxy S23 FE van een Exynos 2200 chipset, terwijl de smartphone in de VS verkocht wordt met een Snapdragon 8 Gen 1 processor. Er is een 6,4 inch Full-HD+ AMOLED-scherm en een 4500 mAh batterij. Het bekabeld laden kan met 25W, al kun je er ook voor kiezen om het toestel draadloos van stroom te voorzien. Er is 8GB aan werkgeheugen, waarbij je 128GB of 256GB aan opslagruimte tot je beschikking krijgt. Dit uitbreiden is niet mogelijk.

Camera en update

Voor het maken van foto’s heeft Samsung het toestel uitgerust met een 50 megapixel hoofdcamera, een 12 megapixel groothoeklens en een telelens van 8 megapixel. De front-camera van het toestel komt uit op 10 megapixel, zoals we dat ook zagen bij de toestellen uit de S22-serie. Het updatebeleid is weer prima voor de S23 FE; je krijgt vier Android-updates en vijf jaar beveiligingsupdates. Wel wordt het toestel nog geleverd met Android 13.

Samsung voorziet het toestel van een IP68-certificering, waarmee het stof- en waterdicht is. De afmetingen van de Galaxy S23 FE zijn 158,0 x 77,0 x 8,2 millimeter, waarbij het gewicht uitkomt op 207 gram. Je kunt kiezen voor de S23 FE uit verschillende kleuren; donkergrijs, wit, paars en mintgroen. Daarbij belooft Samsung in haar eigen webwinkel de kleuren oranje en lichtblauw.

Beschikbaarheid

Opvallend is dat het er naar uitziet dat we in Europa nog wat langer op de Samsung Galaxy S23 FE moeten wachten. Voor nu is het toestel alleen voor enkele markten aangekondigd. In de Verenigde Staten kost het toestel 599 dollar. Eerder ging het bericht rond dat het model goedkoper zou worden dan zijn voorganger. Zodra we meer informatie hebben, houden we je natuurlijk op de hoogte.