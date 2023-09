‘Samsung Galaxy S23 FE wordt goedkoper dan voorganger’

Het lijkt erop dat voor de Samsung Galaxy S23 FE een lagere prijs gevraagd gaat worden, dan voor zijn voorganger. De smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant wordt binnenkort verwacht.

De prijs van de Galaxy S23 FE

Nieuwe informatie is er over de Samsung Galaxy S23 FE. De nieuwe Fan Edition-smartphone van het bedrijf, zou lager geprijsd zijn dan de voorganger van het model; de Galaxy S21 FE. Volgens geruchten zou de nieuwe smartphone 100 dollar goedkoper zijn dan het vorige model, waarbij het nieuws hierbij gaat over de Verenigde Staten.

Voor de VS zou dit uitkomen op een prijskaartje van 599 dollar. Als de aanpassing van de prijs ook voor andere continenten geldt, dan kunnen we in ons land ook een prijsverlaging terugzien, die mogelijk neerkomt op ongeveer 100 euro. De Galaxy S21 FE kwam op de markt voor een bedrag van 749 euro. Mogelijk komt de Galaxy S23 FE dan voor 649 euro in de Europese winkels te liggen.

De aankondiging zou gepland staan voor 4 oktober. Mogelijk zien we dan ook de Galaxy Buds FE en de Galaxy Tab S9 FE, die van de week al opdoken.