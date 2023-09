Samsung Galaxy S23 FE bij keuringsinstantie: foto’s en specs

Nieuwe informatie is bekend geworden over de Samsung Galaxy S23 FE. De nieuwe versie van de Fan Edition komt in het nieuws dankzij een keuringsinstantie. We zien foto’s van het toestel, samen met de specificaties van de smartphone.

Samsung Galaxy S23 FE bij keuringsinstantie

Bij de Galaxy S20-serie zagen we voor het eerst sinds een tijd weer een FE-model. Bij de S21-serie zagen we de Galaxy S21 FE, maar bij de S22-serie moesten we het doen met de drie toestellen zelf. Voor de Galaxy S23-serie staat wel weer uitbreiding gepland, in de vorm van een Galaxy S23 FE. De Samsung Galaxy S23 FE is langs geweest bij keuringsinstantie TENAA. Eerder verschenen al renders online van het toestel.

De nieuwe Samsung Galaxy S23 FE komt op de markt met een 6,3 inch Full-HD+ AMOLED-scherm, 8GB werkgeheugen en een opslagruimte van 128GB/256GB opslagruimte. In de keuring komt de Galaxy S23 FE voorbij met een Snapdragon 8 Gen 1 chipset, zoals eerdere berichten al deden vermoeden. Echter, voor Europa zou het bedrijf van plan zijn de smartphone uit te brengen met een Exynos 2200 processor. Die versie zullen we dan vermoedelijk ook in Nederland gaan zien.

De Samsung Galaxy S23 FE komt met een 10 megapixel selfiecamera aan de voorkant. Achterop vind je een 50 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel telefotolens en een groothoeklens van 12 megapixel. De camera zou 3x optische zoom aanbieden. De accucapaciteit van het toestel zou neerkomen op 4370 mAh, het gewicht op 210 gram en de afmetingen op 158,0 x 76,5 x 8,2 millimeter. De smartphone komt met een in-display vingerafdrukscanner.

We verwachten de Samsung Galaxy S23 FE samen met een nieuwe tablet van Samsung. Dit zou naar verluidt de Samsung Galaxy Tab S9 FE zijn. Wanneer het merk de nieuwe telefoon aankondigt is nog niet bekend.